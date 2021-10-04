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    В Узбекистане более половины взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

    4 Октября 2021, 12:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане более половины населения старше 18 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, из 21,44 миллиона человек старше 18 лет (общая численность 34,5 млн человек), которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,5 миллиона, или 53,6% граждан. Полностью вакцинировались 4,6 миллиона, или 21,2% узбекистанцев.

    Среди регионов страны лидируют Ферганская, Андижанская и Наманганская области, в которых число получивших хотя бы первую дозу вакцины превысило 2 миллиона человек.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется пятью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna и Pfizer. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 29 сентября в Узбекистане на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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