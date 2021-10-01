Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Узбекистане банкоматы приостановили обмен иностранной валюты

    1 Октября 2021, 09:15

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане компания Uzcard временно отключила функцию приёма купюр номиналом 50 и 100 долларов в своих банкоматах из-за часто встречающихся фальшивых банкнот, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее письмо коммерческим банкам республики разослал Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard).

    «По результатам анализа транзакций по валютообменным операциям участились случаи принятия фальшивой иностранной валюты банкоматами, подключёнными к системе Uzcard, а именно «50$» и «100$» купюр. Учитывая данное обстоятельство, функция приема купюр номиналом $50 и $100 при совершении валютообменных операций будет временно отключена», - отмечается в письме.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Банки Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 90 тысяч услуг Qala Qyzmet оказано с начала года в Астане
    47 млрд тенге изъяли из пенсионных накоплений досрочно казахстанцы
    Какие скидки действуют при покупке авиабилета для пассажиров с ограниченными возможностями
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров