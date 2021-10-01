В Узбекистане банкоматы приостановили обмен иностранной валюты

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане компания Uzcard временно отключила функцию приёма купюр номиналом 50 и 100 долларов в своих банкоматах из-за часто встречающихся фальшивых банкнот, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее письмо коммерческим банкам республики разослал Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard).

«По результатам анализа транзакций по валютообменным операциям участились случаи принятия фальшивой иностранной валюты банкоматами, подключёнными к системе Uzcard, а именно «50$» и «100$» купюр. Учитывая данное обстоятельство, функция приема купюр номиналом $50 и $100 при совершении валютообменных операций будет временно отключена», - отмечается в письме.



