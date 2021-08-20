В Узбекистане 630 казахов имеют государственные награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 630 казахов имеют государственные награды. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев в ходе брифинга в новом здании Посольства РУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы отметить отдельно, что в Узбекистане проживают около 821,2 тысячи казахов, которые активно участвуют в становлении Узбекистана, вкладывают свой посильный труд в развитие нашей страны. В 400 школах проводятся занятия на казахском языке. Действуют 162 школы только с казахским языком обучения. В семи вузах на казахском языке ведется подготовка кадров по гуманитарным и техническим направлениям. С 1992 года работает Казахский культурный центр, который имеет около 30 региональных и областных отделений», – рассказал Посол.

Дипломат также сообщил, что 630 казахов, живущих в Узбекистане, награждены государственными наградами. С 1991 года 23 гражданина Республики Казахстан награждены государственными наградами Республики Узбекистан.

«Важно, что у наших государств имеется твердая политическая воля и готовность продолжить доверительный, открытый и конструктивный диалог по всему спектру взаимодействия на двустороннем и региональном уровнях», – подчеркнул Посол.



