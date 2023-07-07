В Усть-Каменогорске один человек спасен и 80 эвакуировано из-за задымления в доме

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Тление мусора и старых вещей произошло в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома по ул. Ломоносова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

Сообщение о ЧП поступило 6 июля 2023 года в 23 часа 08 минут.

Едким дымом был окутан весь дом. Прибывшие пожарные незамедлительно начали проводить эвакуацию жителей. По лестничным маршам эвакуировано 80 человек, из них 15 детей. Женщину 1938 г.р. вынесли на руках.

«Отделение спасателей при помощи дискореза открыли дверь в подвальное помещение, огнеборцы ликвидировали тление на площади 3 кв.м и провели дымоудаление. Причиной такого сильного задымления послужил открытый малокалорийный источник зажигания в виде непотушенной сигареты или спички», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Жертв и пострадавших нет.

ДЧС ВКО напоминает, при эксплуатации подвалов следует соблюдать меры профилактики пожаров:

- в подвальных помещениях категорически запрещено хранение и эксплуатация горючих, легковоспламеняющихся, а также взрывоопасных веществ и материалов;

- если площади, расположенные в подвале, не используются, то двери должны быть заперты на надежный замок, а ключи храниться у старшего дома;

- окна должны быть застеклены, проемы периодически очищаться от мусора. Запрещается закрывать их «наглухо», так как в случае неблагоприятной ситуации это может помешать эвакуации людей;

- в подвальном помещении (в обязательном порядке) должны находиться средства для тушения огня не менее, чем двух типов, например, песок и огнетушители;

- наличие мусора в подвалах может послужить не только в качестве материала для горения, но и стать очагом возгорания. А захламленные, заставленные мебелью проходы не только осложнят эвакуацию людей, но и затруднят доступ пожарных к очагу возгорания для его ликвидации;

- в подвальном помещении необходимо запретить курение и использование открытого огня и т. д.