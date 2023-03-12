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    В Усть-Каменогорске не будут строить новую ТЭЦ – Алихан Смаилов

    12 Марта 2023, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что в Усть-Каменогорске не будут строить новую ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день вопрос по строительству новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске не рассматривается», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, Министерство энергетики заключило инвестиционное соглашение с ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по реализации проекта «Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата».

    «Срок завершения строительства запланирован на декабрь 2025 года. При реализации проекта будут применены современные технологии для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду», - добавил глава Кабмина.

    Напомним, построить в Усть-Каменогорске новую тепловую электростанцию предложила депутат Сената Ольга Булавкина. По ее словам, реальную угрозу здоровью жителей Усть-Каменогорска представляет качество воздуха в регионе.

    Депутат подчеркнула, что наибольшую долю в выбросы дают два предприятия: Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ. На их долю приходится 45 тысяч тонн в год. Также огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выхлопные газы автомобильного транспорта.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Восточно-Казахстанская область Строительство Регионы Алихан Смаилов Усть-Каменогорск ТЭЦ
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