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      Восточно-Казахстанская область

    В Усть-Каменогорске мужчина снял браслет слежения и отправился в тюрьму

    3 Ноября 2022, 20:02

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Состоящий на учете в одной из служб пробации областного центра подучетный снял электронный браслет слежения, пытаясь скрыться от электронного наблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Восточно-Казахстанской области.

    На пробационном контроле мужчина состоял на протяжении 2 лет, и до отбытия наказания оставалось пару месяцев, однако он допустил неоднократные нарушения, а также без разрешения контролирующего органа снял электронный браслет слежения, чтобы скрыться от контроля.

    Сотрудники службы пробации Левобережного района неоднократно предупреждали об ответственности и об отмене условного осуждения, отсрочки отбывания наказания в случае нарушения пробационного контроля.

    Представление в отношении 52 летнего осужденного было направлено в суд, и ограничение свободы заменено на лишение свободы. Теперь мужчина будет отбывать остаток срока за колючей проволокой.

    Электронные браслеты слежения в ВКО функционируют с этого года. Их носят 400 жителей области. Снимать браслеты без разрешения контролирующего органа запрещено. Они не только помогают следить за местоположением осужденных, но и помогают

    понять, способен ли человек, совершивший проступок, соблюдать правила поведения в обществе.
    Восточно-Казахстанская область Суды Пенитенциарная система
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