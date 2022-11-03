В Усть-Каменогорске мужчина снял браслет слежения и отправился в тюрьму

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Состоящий на учете в одной из служб пробации областного центра подучетный снял электронный браслет слежения, пытаясь скрыться от электронного наблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Восточно-Казахстанской области.

На пробационном контроле мужчина состоял на протяжении 2 лет, и до отбытия наказания оставалось пару месяцев, однако он допустил неоднократные нарушения, а также без разрешения контролирующего органа снял электронный браслет слежения, чтобы скрыться от контроля.

Сотрудники службы пробации Левобережного района неоднократно предупреждали об ответственности и об отмене условного осуждения, отсрочки отбывания наказания в случае нарушения пробационного контроля.

Представление в отношении 52 летнего осужденного было направлено в суд, и ограничение свободы заменено на лишение свободы. Теперь мужчина будет отбывать остаток срока за колючей проволокой.

Электронные браслеты слежения в ВКО функционируют с этого года. Их носят 400 жителей области. Снимать браслеты без разрешения контролирующего органа запрещено. Они не только помогают следить за местоположением осужденных, но и помогают

понять, способен ли человек, совершивший проступок, соблюдать правила поведения в обществе.



