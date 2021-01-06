В условиях пандемии в РК увеличены посевные площади сельхозкультур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях пандемии коронавируса в Казахстане увеличены посевные площади сельхозкультур на 2,5%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«В 2020 году посевная кампания проходила в тяжелых условиях, вызванных пандемией коронавируса. Однако, несмотря на режим чрезвычайного положения, в рамках реализации поручения Главы государства Министерством сельского хозяйства своевременно были приняты меры, направленные на обеспечение своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ, как одной из главных мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности страны путем снабжения населения необходимыми объемами продуктов питания с нового урожая и гарантированных и бесперебойных их поставок на внутренний рынок. Оперативно были приняты меры по беспрепятственному перемещению фермеров до полей, был разработан алгоритм работы для проведения посевных работ, который включал обеспечение беспрепятственного перемещения фермеров, доставки ГСМ и запчастей, семян, удобрений и средств защиты растений. Благодаря принятым мерам посевная была проведена качественно и в оптимальные агросроки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, в связи с распространением пандемии коронавируса, введением чрезвычайного положения и карантина, резко возрос спрос на социально значимые продовольственные продукты, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В целях гарантированных и бесперебойных поставок на внутренний рынок и обеспечения населения продуктами питания министерством были введены временные ограничения на вывоз отдельных продовольственных товаров с территории Республики Казахстан – приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан». Принятые меры позволили исключить неконтролируемый вывоз социально-значимых продовольственных товаров и предотвратить их дефицит на внутреннем рынке.

Также пресс-служба сообщает, что, в рамках реализации поручения Елбасы, продолжена работа по диверсификации посевных площадей сельхозкультур с акцентом на импортозамещение и увеличения площадей высокорентабельных культур – масличные, зернофуражные, овощебахчевые.

Далее, приводятся статистические данные.

В 2020 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 22,7 млн га, что больше на 439,2 тысячи га (или 2,5%) по сравнению с 2019 годом, в том числе: площадь льна увеличена на 239,8 тысячи га, или 18,6%; сафлора - на 61,6 тысячи га, или 23%; пшеницы - на 784 тысячи га, или 6,8%; кукурузы на зерно - на 7,4 тысячи га, или 5%; овощебахчевых культур - на 6,3 тысячи га, или 1,3%.

Для проведения весенне-полевых для своевременного проведения посевных и уборочных работ 2020 года, на период февраль-октябрь, по республике выделено в количестве 792 тысячи тонн дизтоплива. В соответствии с договоренностью с Минэнерго на посевные и уборочные работы установлена среднерыночная цена с НПЗ в среднем на 10-15% ниже рыночной цены. Учитывая сложные погодные условия, на проведение сушки зерна, по согласованию с Минэнерго, дополнительно выделено 47 тысяч тонн дизтоплива.

Благодаря оказываемым мерам государственной поддержки, несмотря на кризис и проблемы со сбытом произведенной продукции, связанные с пандемией, в 2020 году были введены в эксплуатацию новые заводы по переработке растениеводческой продукции, в том числе: в мае 2020 года в Алматинской области в городе Талдыкорган; ТОО «Агрокомплекс «Жетысу Мажико» запущен новый завод по переработке рапса и подсолнечника мощностью 500 тонн в сутки; в Кызылординской области введен в эксплуатацию рисоперерабатывающий завод КХ «Карабура Ата» мощностью 60 тонн в сутки; в Туркестанской области введен в эксплуатацию плодоконсервный завод ТОО «КТ Яссы Несие» мощностью 700 тонн в год, в Алматинской области -ТОО «Баймене» мощностью 5000 тонн в год; в сентябре 2020 года АО «Рахат» в городе Шымкент расширило действующее производство, запустив новую линию для производства сахарного печенья мощностью 12 тыс. тонн продукции в год, создано 35 новых рабочих мест; в Жамбылской области расширено действующее производство ТОО «Кондитер фабрикасы САУЛЕ» на 2200 тонн в год.

Приводятся цифры по импортозамещению товаров, по которым отечественное производство не в полной мере обеспечивает внутреннюю потребность. Так, в 2020 году осуществлена закладка 1 800 га яблоневых садов. Садоводам оказывается всемерная поддержка путем субсидирования удобрений, посадочного материала, средств защиты растений, поливной воды, приобретаемой сельскохозяйственной техники, инвестиционное субсидирование закладки садов, строительства фруктохранилищ.

Благодаря усовершенствованию механизма субсидирования семеноводства объем использования низкокачественных семян в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом с 224,3 тысячи тонн до 181 тысячи тонн, или в 1,2 раза.

В целях обеспечения качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ и получения стабильного урожая осуществлен форвардный закуп сельскохозяйственной продукции на 24,55 млрд тенге у 369 сельхозтоваропроизводителей.

Профинансировано приобретение 516,9 тыс. тонн сельхозпродукции, из них: пшеницы - 453,4 тысячи тонн; ячменя - 53,2 тысячи тонн; подсолнечника - 10 тысяч тонн; гречихи - 300 тонн.