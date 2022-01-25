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    В условиях пандемии свою высокую востребованность показала инициатива «Пояса и пути» - Касым-Жомарт Токаев

    25 Января 2022, 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать совместную работу по дальнейшему строительству «Пояса и пути» призвал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях затяжной пандемии свою высокую востребованность показала инициатива «Пояса и пути». Весь мир почувствовал на себе практическую отдачу от этого грандиозного проекта. Считаю важным активизировать совместную работу по дальнейшему строительству «Пояса и пути», в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - КНР».

    Главным образом, как отметил Глава государства, «это касается сфер цифровизации, зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны».

    «При этом Казахстан, являющийся ключевым звеном «Пояса и пути», всецело поддерживает заявленные лидером обновленные критерии сотрудничества. То есть высокие стандарты проектов, долгосрочность и социальную направленность», - отметил Глава государства.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

    Ранее Глава государства дал свою оценку сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китая.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Китай Один пояс, один путь Сотрудничество
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