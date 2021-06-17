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    В условиях коронакризиса произошел рост трансфертов из Нацфонда – Минфин РК

    17 Июня 2021, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях коронакризиса произошел рост трансфертов из Национального фонда. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При обсуждении отчета поднимался вопрос об усилении зависимости бюджета от нефтяных доходов. На самом деле, в условиях коронакризиса произошел рост трансфертов из Национального фонда, объем которых достиг 45% доходной части бюджета», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина добавил, что без учета дополнительной суммы, доля трансфертов в структуре доходов бюджета сохраняется на уровне прошлых лет.

    «При этом необходимо отметить, что в прошлом году активы Нацфонда выросли на 744 млрд тенге. Инвестиционный доход от управления фондом составил 4,1 трлн тенге. Это в 2,5 раза больше чем в 2019 году. В среднесрочном периоде гарантированный трансферт будет сокращаться. В Бюджетный кодекс приняты соответствующие поправки, которые предусматривают применение нового контрцикличного правила по гарантированному трансферту», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Было отмечено, что гарантированный трансферт будет определяться в размере, не превышающем размер поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора при консервативной цене на нефть (цена отсечения).

    «Это будет способствовать постепенному снижению ненефтяного дефицита и росту Нацфонда. Если доля ненефтяных поступлений в республиканском бюджете в прошлом году составила 55%, то в текущем году она вырастет до 64%. В дальнейшем доля будет расти. Для этого проводится комплексная работа по сокращению теневой экономики и цифровизации налогового и таможенного администрирования», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.

    Ранее сообщалось, что реальный сектор экономики показал рост на 2% в 2020 году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Экономика Минфин РК Бюджет
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