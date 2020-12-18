В условиях глобального кризиса необходимо сохранять экономическую стабильность - Санат Кушкумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета глав государств СНГ Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам Совета, что в рамках 75-ой сессии ГА ООН, Казахстан предложил создать сеть региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности, а также агентство по биологической безопасности под эгидой ООН. Казахстанский лидер призвал коллег поддержать в ООН казахстанские инициативы. Таким мнением поделился заместитель директора КИСИ при Президенте РК Санат Кушкумбаев, комментируя выступление Главы государства на заседании Совета глав государств СНГ, передает МИА «Казинформ».

«Прошедшее 18 декабря текущего года заседание Совета глав государств СНГ, где принял участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, мероприятие примечательно в первую очередь тем, что впервые в своей истории оно прошло под председательством Республики Узбекистан. Как отметил казахстанский лидер, год председательства Узбекистана в СНГ совпал с тяжелыми событиями международного масштаба, но, несмотря на все сложности, Ташкент продемонстрировал высокий профессионализм в своей работе.

В целом, следует отметить, что за текущий год СНГ активизировал свою деятельность. Несмотря на пандемию, в рамках содружества в 2020 году в совокупности было проведено около 60 многосторонних мероприятий и принято свыше 70 документов.

Вполне логично, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание коллег на проблемах в мировой экономике и политике, вызванных пандемией. Глава Казахстана первостепенной задачей обозначил доступность для населения вакцины от Covid-19. В данном контексте, Президент РК анонсировал проект производства совместно с Россией вакцины, которая также сможет экспортироваться.

Кроме того, в условиях пандемии, важной задачей является биологическая безопасность. Участникам Совета глав государств Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в рамках 75-ой сессии ГА ООН, Казахстан предложил создать сеть региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности, а также агентство по биологической безопасности под эгидой ООН. Казахстанский лидер призвал коллег поддержать в ООН казахстанские инициативы, что в дальнейшем позволило бы как нашей стране, так и всему мировому сообществу укрепить биологическую безопасность и в будущем пресекать возможные вспышки эпидемий.

Глава Казахстана не обошел стороной и существующее положение дел в мировой экономике. Именно в условиях текущего беспрецедентного глобального кризиса необходимо сохранять экономическую стабильность, поддерживать уровень доходов и занятость населения. При этом важно проводить дальнейшую либерализацию экономик, не допускать новые барьеры и способствовать повышению деловой активности.

Охрана окружающей среды и экология также была на повестке встречи на высшем уровне. Как известно, данное направление является приоритетным в политике Президента Казахстана. Наша страна в качестве председателя в межгосударственном экологическом совете СНГ в 2021 году, будет продвигать вопрос гармонизации законодательств в данной сфере.

В условиях глобальной цифровизации, Касым-Жомарт Токаев предлагает странам СНГ уделять приоритетное внимание развитию цифровых технологий. Поэтому Казахстан предложил создать рабочую группу по цифровизации, что позволит странам СНГ начать выстраивать качественную инфраструктуру для развития IT сферы.

Важным блоком общих вопросов являются проблемы международной и региональной безопасности. Во всем мире наблюдается повышенная напряженность, которая негативно влияет на стабильность всего постсоветского пространства. В этом контексте еще раз была подчеркнута важность принятого соглашения по Карабаху. Следующий год станет юбилейным для СНГ. Казахстан считает, что важно и далее совершенствовать институты СНГ в целях качественного и планомерного развития, особенно в условиях новых реалий», - сказал Санат Кушкумбаев.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Президент акцентировал внимание глав государств на обеспечении региональной безопасности и стабильности.

Глава государства отметил, что на следующей неделе Казахстан запустит совместно с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал страны СНГ перезапустить торгово-экономические отношения.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие лидеры Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по многоплановому взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств, Концепции дальнейшего развития СНГ и Плану основных мероприятий по ее реализации. Также были рассмотрены вопросы развития и укрепления межпарламентского сотрудничества стран СНГ.



