В ущербе в 1,5 млрд тенге обвиняет транспортная прокуратура КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «НК «Қазақстан теміржолы» обвиняется в нанесении ущерба в размере 1,5 млрд тенге. Об этом заявили в Главной транспортной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по г.Астана и Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО «КТЖ», - говорится в информационном сообщении ведомства.

Согласно информации, предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге.

Следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.