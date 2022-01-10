В Уральском полку Нацгвардии прошел траурный митинг

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на плацу воинской части 5517 прошел траурный митинг в честь памяти военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, погибших во время массовых беспорядков в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Но к сожаленью, во время массовых беспорядков в городах Кызылорда и Талдыкорган защищая правопорядок, погибли двое военнослужащих срочной службы Национальной гвардии Мадияр Кайсаров и Айбат Каримов. Они пали смертью храбрых, до последнего выполняя свой долг перед Родиной.

Оба погибли при исполнении воинского долга во время массовых беспорядков. Рядовой Мадияр Кайсаров выполнял боевую задачу по восстановлению общественного порядка в Кызылорде. Преступники направили сторону оперативного подразделения грузовой транспорт. Мадияр оттолкнул в сторону своих сослуживцев и сам попал под колеса грузовика.

Гвардеец Айбат Аманов принимал участие в восстановлении законности и правопорядка в Талдыкоргане. Погиб в схватке с мародерами. 20-летнего Мадияра Кайсарова и 19-летнего Айбата Аманова похоронили со всеми воинскими почестями. Однако горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, без сомнений, разделила вся страна.

В траурном митинге приняли участие командующий РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан генерал-майор Арман Жумагалиев, командир воинской части 5517 подполковник Сагындык Алкайдаров, председатель Совета ветеранов РгК «Батыс» Нацгвардии подполковник запаса Бакытжан Бердиев, личный состав управления РгК «Батыс» и воинской части 5517.

- В результате террористической атаки на Казахстан погибли мирные люди, сотрудники правоохранительных органов и двое военнослужащих по призыву Национальной гвардии: рядовой Мадияр Кайсаров ( воинской части 5547 г..Кызылорда) и рядовой Айбат Аманов (воинской части 5514 г. Талдыкорган). Сотни людей получили ранения и травмы различной степени тяжести. От имения командования РгК «Батыс» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и боевым товарищам погибших воинов и сотрудников полиции. С печалью в сердцах мы разделяем с ними эту невосполнимую потерю, затронувшую всех казахстанцев. В эти сложные дни испытаний на прочность воины-гвардейцы доказали свою преданность народу Казахстана и военной присяге, проявив массовые примеры мужества, решительности и самоотверженности, -подчеркнул генерал-майор Арман Жумагалиев.

— Гибель наших военнослужащих — это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей нашей страны. Имена героев, погибших в борьбе с преступностью, навсегда останутся в нашей памяти! Эти ребята погибли не зря. «Они выполнили возложенную на них военную задачу», Военнослужащие показали истинный пример героизма. Тяжелая утрата, которую мы понесли, невосполнима. Мы должны быть сплоченными и быть вместе — сказал председатель Совета ветеранов РгК «Батыс» Нацгвардии подполковник запаса Бакытжан Бердиев.