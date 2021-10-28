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    В Уральске женщина едва не сорвалась с балкона многоэтажного дома

    28 Октября 2021, 14:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОПМ - В Уральске женщина едва не сорвалась с балкона многоэтажного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    27 октября ночью 35-летняя горожанка пыталась спрыгнуть с балкона многоэтажного дома. В ходе ссоры с сожителем женщина хотела напугать его и оперлась о перила, после, потеряв равновесие, чуть не упала вниз. Мужчина успел схватить ее за руки и вытащил за считанные секунды до падения.

    «С женщиной проведена беседа. В настоящее время конфликт между сожителями исчерпан. Как выяснилось, семья проживает в съемной квартире без регистрации. В отношении арендодателя и квартирантов составлен административный протокол по статье 493 и 492 КоАП РК», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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