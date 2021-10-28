В Уральске женщина едва не сорвалась с балкона многоэтажного дома

УРАЛЬСК. КАЗИНФОПМ - В Уральске женщина едва не сорвалась с балкона многоэтажного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 октября ночью 35-летняя горожанка пыталась спрыгнуть с балкона многоэтажного дома. В ходе ссоры с сожителем женщина хотела напугать его и оперлась о перила, после, потеряв равновесие, чуть не упала вниз. Мужчина успел схватить ее за руки и вытащил за считанные секунды до падения.

«С женщиной проведена беседа. В настоящее время конфликт между сожителями исчерпан. Как выяснилось, семья проживает в съемной квартире без регистрации. В отношении арендодателя и квартирантов составлен административный протокол по статье 493 и 492 КоАП РК», - говорится в сообщении.