В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вечером 25 декабря на площади Первого Президента зажгли главную новогоднюю ёлку Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Несмотря на метель уральцы целыми семьями пришли на площадь.

«Если честно, просто уже устали от этой пандемии. Очень хочется, чтобы все стало как прежде», - говорит жительница Уральска Алма.

Перед зажжением ёлки здесь было организовано театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, различные игры, розыгрыш подарков, а также концерт.

Высота главной уральской ёлочки составляет 22 метра.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области Президентская новогодняя елка для 200 ребятишек прошла в режиме онлайн.