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    В Уральске запустили терминал аэропорта имени Маншук Маметовой

    7 Апреля 2022, 16:46

    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с национальным проектом «Сильные регионы – драйвер развития страны» завершена реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта г. Уральск. В церемонии открытия нового терминала приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    Доля казахстанского участия в строительстве составляет 60%. Так, при строительстве аэропорта использовались стекло, керамическая плитка, санфаянс и другие материалы отечественного производства. Терминал международного аэропорта построен областными строительными компаниями. Площадь терминала составляет 10 тыс. квадратных метров, средний пассажиропоток достигает 600 тысяч человек в год. Новый терминал аэропорта соответствует всем международным стандартам IATA (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта).

    «Современная инфраструктура аэропорта поспособствует включению его в режим «открытое небо» и позволит привлечь иностранные авиакомпании. Ожидаем, что новый аэропорт станет мощным импульсом для увеличения пассажиропотока, открытия новых международных маршрутов, развития туризма в регионе, а также роста авиаперевозок», – отметил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

    Следует отметить, что в марте текущего года постановлением Правительства РК аэропорту г. Уральск присвоено имя Героя Советского Союза Маншук Маметовой, героини-пулеметчицы, которая родилась в Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Видео Регионы Казахстана Общество Аэропорт МИИР РК Уральск
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