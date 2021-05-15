В Уральске пенсионер выпрыгнул со второго этажа и скончался

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске 83-летний пенсионер выпрыгнул со второго этажа многоэтажки и скончался, передает МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, все произошло 15 мая в доме 99 по улице Ю.Гагарина. Проживавший здесь пенсионер, 1938 года рождения, совершил суицид, выпрыгнув со второго этажа. Сообщение об этом потупило в 18.35.

Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, скорая помощь была вызвана в 18.42, но до приезда медиков пожилой мужчина скончался.