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    В Уральске пенсионер выпрыгнул со второго этажа и скончался

    15 Мая 2021, 22:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске 83-летний пенсионер выпрыгнул со второго этажа многоэтажки и скончался, передает МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, все произошло 15 мая в доме 99 по улице Ю.Гагарина. Проживавший здесь пенсионер, 1938 года рождения, совершил суицид, выпрыгнув со второго этажа. Сообщение об этом потупило в 18.35.

    Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, скорая помощь была вызвана в 18.42, но до приезда медиков пожилой мужчина скончался.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область МВД РК
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