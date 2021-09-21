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    В Уральске опрокинулась карета скорой помощи

    21 Сентября 2021, 00:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске при столкновении с автомобилем опрокинулась карета скорой помощи, передает МИА «Казинформ».

    «20.09.2021 года примерно в 20:30 часов на пересечении улиц Шолохова-Тюленина имело место ДТП с участием кареты скорой помощи и автомашины «Лада». В результате ДТП машина скорой допустил опрокидывание транспортного средства. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции», - передает пресс-служба ДП.

    По сообщению пресс-службы Департамента здравоохранения ЗКО, бригада скорой помощи выехала на вызов службы экстренной помощи со световыми и звуковыми сигналами. На перекрестке карета скорой помощи столкнулась с автомобилем и перевернулась.

    В аварии пострадали трое работников скорой помощи. Санитар, 2001 года рождения, и фельдшер, 1993 года рождения, были доставлены в городскую многопрофильную больницу. У 20-летнего мужчины ушибы грудной клетки, у 28-летнего мужчины - ушиб позвоночника. Оба отправлены на амбулаторное лечение. Позже водитель, 1994 года рождения, также обратился в больницу за медицинской помощью.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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