В Уральске гвардейцы провели парад для 95-летней участницы Великой Отечественной войны

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске гвардейцы провели минипарад для 95-летней участницы Великой Отечественной войны Алевтины Митрохиной, приурочив мероприятие к 75-летию Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Торжество прошло в преддверии Международного женского дня 8 Марта во дворе дома, где проживает фронтовик. Более сотни военнослужащих воинской части 5517 прошлись парадным строем перед окнами А. Митрохиной под аккомпанемент военного оркестра и исполнили песни военных лет прямо во дворе дома, где живёт виновница торжества.

- Алевтине Тимофеевной - слава! - раскатистую речушку слышат все соседи, заинтересованно выглядывают из окон.

Виновница торжества вытирают слезу - личное поздравление трогает душу. Под окнами - молодые ребята, гвардейцы, настоящие патриоты, хорошая подрастающая смена. Те, ради кого стоило воевать.

Соседи ветеранов тоже прослезились - это настоящее поздравление, по зову сердца. Реальная иллюстрация слов о том, что «никто не забыт».

К приходу гостей Алевтина Тимофеевна нарядилась как на праздник — классический костюм с орденами на груди, прическа и даже маникюр. Выглядеть красиво нужно и в 95 лет, уверена женщина.

После торжественного прохождения заместитель командующего РгК «Батыс» по воспитательной социально-правовой работе подполковник Бакыт Алазов от имени министра внутренних Дел РК генерал-лейтенанта Е.Тургумбаева искренне пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья и вручил Алевтине Митрохине благодарственное письмо, подарки и цветы.

-Спасибо вам за вашу отвагу, патриотизм и стойкость. Желаем вам безграничного здоровья, жизненных сил и долголетия! Пусть ваша душа вечно будет молодой, а сердце добрым и отзывчивым! – сказал подполковник Бакыт Алазов.

Всю войну она проработала медсестрой. Уже в 17 попала в медсанчасть Сталинграда. Побывала в 6 странах. Сейчас ей 95 лет. В силу возраста и здоровья, она мало выходит из дома. Однако продолжает писать стихи о подвиге земляков.

- Вот Сталинград – в боях тяжелых, горит он пламенем на ветру. Одни развалины остались. Но не сдались они врагу. Еще находят следопыты останки воинов тех лет, могилы лавами укрытых - забвенья тем героям нет. Мы долго шли к заветной цели, теряя трудным верстам счет, мы много бед преодолели, придя в победный 45-ый год,- говорит Алевтина Тимофеевна.

- Мы посетим каждую женщину, пережившую войну. Главное для них - это внимание, ведь многие сейчас не способны даже выйти из дома. Думаю, это лишь малая часть того, что мы можем сейчас для них сделать, - отмечает председатель областного Совета ветеранов РгК «Батыс» Нацгвардии подполковник запаса Бакытжан Бердиев.

-Участницам Великой Отечественной войны уже под 100 лет, их осталось очень мало, многие из них не могут ходить самостоятельно по состоянию здоровья. Мы решили исправить эту ситуацию и хотя бы на нескольких улицах устроить торжественные шествия, своего рода - минипарады, чтобы создать для них праздничную атмосферу, - рассказывает о мотивах, побудивших решиться на такой уникальный шаг, заместитель командующего РгК «Батыс» по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Бакыт Алазов.

Алевтина Тимофеевна, оставившая в победном 45-м году свою фамилию на стенах Рейхстага, заверила гвардейцев, что обязательно будет в строю во время парада Победы 9 мая на площади Стелла. Фронтовик также выразила в адрес своих гостей благодарность за внимание и заботу.

Акция прошла в рамках республиканской эстафеты «Мы – наследники Победы!», приуроченной к 75-летию Победы. Атрибутом эстафеты стала копия Боевого Знамени 8-й гвардейской стрелковой Режицкой ордена Ленина, Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени генерал-майора Панфилова, сформированной в августе 1941 года в Алматы и прошедшей боевой путь от Москвы до Берлина.

С 5 февраля 2020 года копия боевого знамени уже побывала в Алматы, Узынагаше, Каракемире, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Туркестане, Кызылорде, Атырау, Актау, Жанаозене, который и передал эстафету Уральску. Далее эстафета продолжится ещё в семи областных центрах и завершится выносом знамени на параде Победы 7 мая 2020 года в городе Нур-Султан.



