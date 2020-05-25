-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:35
-
-
-
-
вчера 20:40
-
В Уральске деятельность детских садов приостановлена до окончания карантина
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске Западно-Казахстанской области приостановлена деятельность детских садов до окончания карантина, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО, карантин в регионе продлен до 15 июня в связи с тем, что темп прироста заболевших коронавирусом в регионе поднялся до 4,3%.
По информации пресс-службы областного управления образования, учитывая сложность ситуации, для безопасности детей, на основании решения заседания оперативного штаба при акимате города Уральска от 24 мая текущего года, было принято решение о прекращении деятельности детских садов всех форм собственности до окончания карантинного режима.
По словам руководителя отдела образования Уральска Акжаркын Темирхановой, в областном центре на сегодняшний день имеется 50 детских садов. 20 мая после смягчения карантинных мер в области детские сады официально начали свою деятельность и в течение трех дней принимали детей в разрешенные дежурные группы.
Напомним, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области общее число заболевших 386.
Автор: Аида Галиева
- Сырымский район ЗКО закрыт на карантин
- В Атырау разрешили проводить сельхозярмарки
- 200 столиц мира наизусть: 6-летний мальчик с феноменальной памятью живет в Мангыстау
- Сейчас я работаю над созданием нового альбома - Димаш Кудайберген
- Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 4 352 человек
- В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана