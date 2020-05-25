В Уральске деятельность детских садов приостановлена до окончания карантина

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске Западно-Казахстанской области приостановлена деятельность детских садов до окончания карантина, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО, карантин в регионе продлен до 15 июня в связи с тем, что темп прироста заболевших коронавирусом в регионе поднялся до 4,3%.

По информации пресс-службы областного управления образования, учитывая сложность ситуации, для безопасности детей, на основании решения заседания оперативного штаба при акимате города Уральска от 24 мая текущего года, было принято решение о прекращении деятельности детских садов всех форм собственности до окончания карантинного режима.

По словам руководителя отдела образования Уральска Акжаркын Темирхановой, в областном центре на сегодняшний день имеется 50 детских садов. 20 мая после смягчения карантинных мер в области детские сады официально начали свою деятельность и в течение трех дней принимали детей в разрешенные дежурные группы.

Напомним, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области общее число заболевших 386.





Автор: Аида Галиева