Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    В Уральске 80-летняя пенсионерка скончалась от наезда автомобиля

    6 Октября 2021, 10:40

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске автомобиль сбил 80-летнюю женщину, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 1 октября в 14.20. 18-летний водитель на автомобиле «Hyundai Sonata», двигаясь по проспекту Н. Назарбаева, сбил женщину, 1941 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе кафе «Марина».

    В результате ДТП она была госпитализирована в отделение травматологии областной многопрофильной больницы. В 18.30 пострадавшая скончалась. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Автомобиль водворен на спецстоянку. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с ч. 3 ст. 345 УК РК»,- сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске