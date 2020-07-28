В Уральск прибыл груз с медикаментами из Астрахани от благотворительного фонда «Сәби»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В область продолжает поступать гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом. Из Астрахани в Уральск прибыл груз с медикаментами, эту помощь адресовал ЗКО благотворительный фонд «Сәби» при содействии казахстанского политика Имангали Тасмагамбетова, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами отслеживается маршрут гуманитарной помощи с момента поступления в область до конечного потребителя. Гуманитарную помощь от благотворительного фонда «Сәби» организовал Имангали Тасмагамбетов, наш земляк, который в столь нелегкие времена не остался в стороне от нужд западноказахстанцев. На сегодня в городе ситуация практически стабилизировалась, поэтому лекарственные препараты, в основном, будут распределены и отправлены в районы области», – сказала руководитель проектного офиса «Ақжайық – адалдық алаңы» Алия Салиева. Она отметила, что рабочая группа в составе представителей департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО, проектного офиса и членов СМГ проводит работу по сопровождению гуманитарной помощи, поступившей в область, до медицинских организаций.

«Все лекарственные средства, предоставленные фондом «Сәби», а это более 54 тысяч упаковок, сейчас крайне необходимы для лечения больных коронавирусом. В числе поступивших медикаментов, такие как парацетамол, курантил, азитромицин, лефтриаксон, аспирин, верошпирон и другие. В рамках данной гуманитарной помощи будет охвачено порядка 4000 пациентов. Лекарства будут рассортированы и отправлены во все районы области», – подчеркнул председатель комиссии по распределению гуманитарной помощи Максот Берген.