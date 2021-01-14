В управлении инвестиций и развития туризма Мангыстауской области - новый руководитель

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангыстауской области Серикбая Трумова руководителем управления инвестиций и развития туризма назначена Венера Мустапаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата региона.

Мустапаева Венера Турановна родилась в 1966 году. Имеет высшее образование по специальностям «Финансы и кредиты», а также «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

В 1993 году Венера Турановна стала работать ведущим специалистом по регистрации акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и компаний Мангыстауского областного финансового управления. До 2013 года занимала различные должности в управлении предпринимательства. С 2013 по 2015 год была заместителем ведомства. В 2015 году назначена руководителем управления предпринимательства и торговли Мангыстауской области.