В Улытау отпраздновали 80-летие района и 140-летие Тайжана Калмагамбетова

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - В Улытау в рамках программы «Рухани жаңғыру» прошли праздничные мероприятия, посвящённые 140-летию акына Тайжана Калмагамбетова и 80-летию Улытауского района, передает МИА «Казинформ».

В них приняли участие депутат Сената Парламента Рыскали Абдикеров, заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов, аким Улытауского района Берік Әбдіғалиұлы, а также гости и местные жители.

В честь юбилейных дат участники праздника посадили ели в центральном парке района. Для зрителей был организован большой концерт, на котором выступили артисты Дома культуры Улытауского района, творческие коллективы из Жезказгана и Сатпаева.

Также в рамках празднования состоялся республиканский конкурс песен Тайжана Калмагамбетова «Тайжан ізімен» и соревнования по қазақ күресі.

В конкурсе «Тайжан ізімен» гран-при получил Ж. Сыздыков из Жанаарки. Победителю вручили денежный сертификат на миллион тенге. Первое место занял Б. Абдимажитов из Кызылорды. Второе место жюри присудило И. Даулетхану из Кызылорды. На третьем месте - М. Шоктаев из Жезказгана.

Всех участников конкурса наградили дипломами и денежными сертификатами.

В специальной номинации «Шебер орындаушы» победил Ж. Бижигитов, а в номинации «Дәріптеуші» лучшей стала С. Кисатова. Исполнители получили по 100 000 тенге.

В соревнованиях по қазақ күресі в весовой категории до 70 кг победителем стал Е. Толеш. Второе место занял А. Мауленин. Третьим стал Н. Сагинтай. В абсолютной весовой категории победу одержал Ж. Кудайберген, на втором месте - А. Есенкабыл, на третьем - Б. Алшынбек.

Праздник завершился гала-концертом с участием звёзд казахстанской эстрады. На сцене выступили Омирзак Айниязов, Бейбут Кушкалиев, Сиви Махмуди и Нуржан Керменбаев.