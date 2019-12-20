В убийстве невесты обвиняется 23-летний актюбинец

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошли предварительные слушания по делу об убийстве 22-летней актюбинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, в убийстве Асем Эльбрусовой обвиняется ее жених Бахыт Орынбасаров. Они познакомились в 2018 году, а в августе 2019 года парень сделал ей предложение.

«10 августа 2019 года Бахыт Орынбасаров пригласил на съемную квартиру свою девушку Асем Эльбрусову. В результате ссоры он ее задушил руками. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии», - сказал гособвинитель Нуржан Аблакимов.

Подсудимый вину признал и был взят под арест 11 августа 2019 года.

По словам родственников погибшей, в этом году Асем закончила вуз по специальности «психология», собиралась выйти замуж.