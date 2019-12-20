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    В убийстве невесты обвиняется 23-летний актюбинец

    20 Декабря 2019, 18:14

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошли предварительные слушания по делу об убийстве 22-летней актюбинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно материалам дела, в убийстве Асем Эльбрусовой обвиняется ее жених Бахыт Орынбасаров. Они познакомились в 2018 году, а в августе 2019 года парень сделал ей предложение.

    «10 августа 2019 года Бахыт Орынбасаров пригласил на съемную квартиру свою девушку Асем Эльбрусову. В результате ссоры он ее задушил руками. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии», - сказал гособвинитель Нуржан Аблакимов.

    Подсудимый вину признал и был взят под арест 11 августа 2019 года.

    По словам родственников погибшей, в этом году Асем закончила вуз по специальности «психология», собиралась выйти замуж.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Судебный процесс
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