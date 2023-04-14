В убийстве найденной в оросительном канале девушки подозревают школьника из Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Туркестанской области установила подозреваемого в убийстве девушки, труп которой нашли 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Подозреваемым оказался учащийся 11 класса. Его задержали и взяли под стражу.

Проводится досудебное расследовании по статье 99 части 2 УК РК «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.





Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.



