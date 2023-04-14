Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В убийстве найденной в оросительном канале девушки подозревают школьника из Туркестанской области

    14 Апреля 2023, 20:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Туркестанской области установила подозреваемого в убийстве девушки, труп которой нашли 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Подозреваемым оказался учащийся 11 класса. Его задержали и взяли под стражу.

    Проводится досудебное расследовании по статье 99 части 2 УК РК «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.


    Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Происшествия Видео Регионы Криминал Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Преступники вымогали деньги у бизнесмена в Жетысуской области
    Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
    Преступные схемы организаторов финпирамиды «HAS Holding» расследуют в АФМ
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров