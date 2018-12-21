В убийстве иностранца подозревают жителя Талдыкоргана
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области раскрыли убийство мужчины, труп которого с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале одного из многоэтажных домов Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
При выяснении личности потерпевшего стражи порядка установили, что он является 56-летним уроженцем Талдыкоргана, получившим несколько лет назад гражданство одной из сопредельных республик.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Талдыкорганской полиции задержан 48-летний местный житель, обоснованно подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, убийство произошло в ходе ссоры между мужчинами, возникшей при распитии алкоголя. Досудебное расследование по факту продолжается согласно статье 99 УК РК «Убийство», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
В областной полиции дополнили, что задержанный мужчина помещен сейчас под стражу в городскую полицию.
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