Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -29 °С
Алматы: -9 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В убийстве иностранца подозревают жителя Талдыкоргана

21 Декабря 2018 22:58 25
Поделиться:
В убийстве иностранца подозревают жителя Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области раскрыли убийство мужчины, труп которого с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале одного из многоэтажных домов Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

Подозреваемых в убийстве валютчика трехлетней давности задержали в ЗКО
Мужчину нашли мертвым в одной из гостиниц Караганды Убившая Гулдерайым Омарову алматинка обвиняет во всем свою соседку

При выяснении личности потерпевшего стражи порядка установили, что он является 56-летним уроженцем Талдыкоргана, получившим несколько лет назад гражданство одной из сопредельных республик.  

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Талдыкорганской полиции задержан 48-летний местный житель, обоснованно подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, убийство произошло в ходе ссоры между мужчинами, возникшей при распитии алкоголя. Досудебное расследование по факту продолжается согласно статье 99 УК РК «Убийство», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что задержанный мужчина помещен сейчас под стражу в городскую полицию.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив