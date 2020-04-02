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    В Тюлькубасском районе Туркестанской области волонтеры раздали более 62 тысяч масок

    2 Апреля 2020, 15:48

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области сшили и бесплатно раздали жителям более 62 тысяч медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Цель мероприятия, инициированного районным акиматом, - устранить дефицит масок. Для этого акимат привлек волонтеров, обеспечив их необходимым оборудованием и сырьём.

    Стоит отметить, сшитые маски были бесплатно розданы жителям сел, учащимся и работникам учебных заведений. Таким образом благодаря активной поддержке волонтеров в районе снижается дефицит медицинских масок.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Акимат Здравоохранение Безопасность Волонтёрство
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