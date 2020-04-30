В тылу как на фронте – предприятия, эвакуированные в Карагандинскую область в годы ВОВ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В годы Великой Отечественной войны Карагандинская область давала четверть всей продукции тяжелой промышленности СССР. Именно в этот регион были эвакуированы многие крупные предприятия из оккупированных фашистами территорий. Согласно архивным данным, за годы войны в Карагандинскую область переселились около 23 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Началось все с открытия в Карагандинской области эвакуационных пунктов в июле 1941 года. И практически сразу в просторные степи Казахстана стартовало «большое переселение» промышленных предприятий вместе с оборудованием, сотрудниками, рабочими со всего Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны в Казахстан были эвакуированы и начали работать 220 фабрик, заводов и мастерских. Из них 53 завода и фабрики легкой и текстильной промышленности, 54 объекта пищевой промышленности. Так Карагандинская область стала одним из крупнейших экономических районов страны, который давал четвертую часть всей тяжелой промышленности КазССР в военное время. На это, в первую очередь, повлияли передислокация крупных производств и поток эвакуированных. Архивные данные свидетельствуют, что в течение года в Казахстан эвакуировали около 430 тысяч человек. Почти 23 тысячи из них поселились в карагандинском регионе.

В Караганду из Донбасса были эвакуированы свыше 10 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов, начальником шахты № 31 стал А.Г. Стаханов, зачинатель стахановского движения. Кадровые и рабочие и руководящие, научные кадры, прибывшие из Ленинграда, оказали большую помощь в перестройке карагандинского угольного бассейна на работу в условиях военного времени.

В октябре 1941 года из Украины в Караганду был эвакуирован Ворошиловградский завод угольного машиностроения имени А.Я. Пархоменко, на базе которого был построен завод горного оборудования, его продукция шла на рудники и шахты Караганды, Западной Сибири, Дальнего Востока.

Завод имени Пархоменко и Кольчугинский завод цветного проката имени Орджоникидзе, производившие горно-шахтного оборудование, изготавливали также боеприпасы для армии, о чем стало известно лишь в 90-х годах, когда рассекретили многие документы. По бумагам они проходят под названиями: М-120, М-37 и Хаб-200. Получается, что специалисты занимались также авиационными двигателями, бомбами и минометами. Производить военную продукцию было нелегко, но люди быстро освоились с технологией, и вскоре стали выпускать 250, а в иные дни и до 500 корпусов для снарядов знаменитых «Катюш», ставших мощным оружием советской армии.

В 1943 году началось строительство Казахского металлургического завода в городе Темиртау. В короткий срок было подготовлено 1800 рабочих, овладевших специальностями плотников, каменщиков, бетонщиков, штукатуров. 31 декабря 1944 года вступила в строй первая мартеновская печь. В январе 1945 года печи Казметаллзавода ждали первые тонны металла, а уже в марте 1945 года началось движение сталеваров за выпуск скоростных плавок.

Расширение производственных мощностей Карагандинской области в годы Великой Отечественной войны резко повысило потребность в энергетическом топливе. Еще до войны у Нуринского водохранилища началось строительство Карагандинской районной электростанции — КарГРЭС. Осенью 1941 года сюда было эвакуировано отдельное оборудование ряда ГРЭС Украины и РСФСР. Осенью 1942 года строительство и монтаж первой очереди КарГРЭС были завершены. Когда под стенами Сталинграда шли бои, вступила в строй Карагандинская электростанция.

Два самых известных карагандинских бренда — уголь и конфеты — получили свое развитие именно в годы Великой Отечественной войны.

Из Астрахани в 1942 году прибыло оборудование, на котором и начали производство кондитерских изделий. Открытая, без обертки карамель штамповалась на двух ручных прессах, масса для ее приготовления варилась на простейших конфорках, отапливаемых углем. После войны в 1947 году карамельное производство в Караганде получило статус кондитерской фабрики. Конфеты Караганды — знаменитый на весь Союз продукт. Сегодня его несколько потеснили конкуренты, но «сладкая» фабрика остается гордостью города. Сейчас уже трудно сказать, в каком объеме, и какие марки конфет выпускались в годы войны. Удивляет сам факт, что производство не останавливалось даже в тяжелое время.

Помимо этих крупных предприятий, существовало множество мелких производств, где самоотверженно трудились карагандинцы. Все они работали под девизом «Всё для фронта! Всё для Победы!». В годы ВОВ 35 карагандинцев были удостоены звания Героя Социалистического Труда – высшего трудового звания того времени. Среди них - врачи, хлеборобы, строители, энергетики, шахтеры, металлурги.



фото: e-history.kz