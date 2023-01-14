В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 14 казахстанцев с КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 13 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 280 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 2 130 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 150 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 220 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 060 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 111 человек, еще 5 человек заболели ковидной пневмонией.



