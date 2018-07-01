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В Туве вакцинировали всех людей в очаге сибирской язвы

30 Июля 2018 09:47 68
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В Туве вакцинировали всех людей в очаге сибирской язвы

КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - Все население территории в Барун-Хемчикском районе Тывы, где зафиксирована вспышка сибирской язвы, вакцинировано, сообщил на заседании республиканского правительства глава минздрава этого российского региона Орлан Донгак, передает РИА Новости.

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Анализы подтвердили сибирскую язву у забитого в Туве скота. «В очаге сибирской язвы охват (людей вакцинированием - ред.) 100%. Люди, которые участвуют в ликвидации, также на 100% вакцинированы», - сказал Донгак.

Он также сообщил, что в других населенных пунктах, где ранее были зафиксированы случаи заражения сибирской язвой, также будет проводиться вакцинация. По его словам, двух больных, ранее госпитализированных из-за сибирской язвы, готовят к выписке. У пяти человек, которые были госпитализированы для наблюдения, признаков заболевания не выявлено.

Ранее, как передавал ТАСС, в районе чабанской стоянки в Барун-Хемчикском районе Тувы, где были выявлены два человека с симптомами сибирской язвы, был введен карантин. 

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки - шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.


фото: Михаил Терещенко/ТАСС

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Происшествия, Россия,
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