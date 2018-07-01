В Турции завершилось действие режима ЧП
АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения. Его действие официально завершилось этой ночью в 01:00 по местному времени, передает агентство «Анадолу».
Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года вскоре после предотвращения попытки переворота в стране. Режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.
Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.
Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.
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