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В Турции установлен памятник эпосу «Көроғлы», созданный казахским скульптором
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В турецком Болу установлено произведение казахстанского скульптора Мурата Мансурова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Памятник, посвященный знаменитому тюркскому эпосу «Көроғлы», расположился в знаменитом одноименном международном парке.
Огромную скульптуру весом в 500 тонн и высотой в 70 метров в Турцию доставляли по частям. Аннотацию проекта написал известный поэт Олжас Сулейменов.
Напомним, работу над памятником автор начал в 2016 году, после того, как его эскиз выбрали среди множества предложенных работ других скульпторов. Отметим, Мурат Мансуров - автор столичного монумента «Мәңгілік Ел» и памятника Алии Модагуловой, а также таразского монумента, посвященного 550-летию Казахского ханства и памятника Батырхану Шукенову в Кызылорде.
«Көроғлы» - фольклорно-эпический памятник тюркских народов, сложившийся к XVII веку, и получивший распространение в Центральной Азии и на Ближнем востоке.
Есть несколько версий: восточная - казахский «Көроғлы», туркменский и узбекский «Героглы», западная (армянская, грузинская, курдская, азербайджанская, турецкая) «Кероглы», а также таджикский эпос «Гур-угли».
В переводе с тюркского название означает «Сын слепого». Эпос о нем включает различные приключения о мести обидчику отца, жизни с разбойниками, вызволении друзей из темницы, женитьбе на дочери султана.
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