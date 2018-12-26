В Турции установлен памятник эпосу «Көроғлы», созданный казахским скульптором

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В турецком Болу установлено произведение казахстанского скульптора Мурата Мансурова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Памятник, посвященный знаменитому тюркскому эпосу «Көроғлы», расположился в знаменитом одноименном международном парке.

Огромную скульптуру весом в 500 тонн и высотой в 70 метров в Турцию доставляли по частям. Аннотацию проекта написал известный поэт Олжас Сулейменов.

Напомним, работу над памятником автор начал в 2016 году, после того, как его эскиз выбрали среди множества предложенных работ других скульпторов. Отметим, Мурат Мансуров - автор столичного монумента «Мәңгілік Ел» и памятника Алии Модагуловой, а также таразского монумента, посвященного 550-летию Казахского ханства и памятника Батырхану Шукенову в Кызылорде.





«Көроғлы» - фольклорно-эпический памятник тюркских народов, сложившийся к XVII веку, и получивший распространение в Центральной Азии и на Ближнем востоке.

Есть несколько версий: восточная - казахский «Көроғлы», туркменский и узбекский «Героглы», западная (армянская, грузинская, курдская, азербайджанская, турецкая) «Кероглы», а также таджикский эпос «Гур-угли».

В переводе с тюркского название означает «Сын слепого». Эпос о нем включает различные приключения о мести обидчику отца, жизни с разбойниками, вызволении друзей из темницы, женитьбе на дочери султана.