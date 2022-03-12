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    В Туркменистане проходят внеочередные президентские выборы

    12 Марта 2022, 10:24

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Туркменистане стартовало голосование на внеочередных выборах президента страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ЦИК, в список избирателей включены 3,43 миллиона человек, образованы 2577 избирательных участков. Для безопасности граждан здесь приняты санитарно-профилактические меры, более 300 участков оснащены инновационными дезинфекционными устройствами.

    За ходом выборов следят 2726 национальных наблюдателей, а также миссия наблюдателей от СНГ.

    Всего в Центризбиркоме зарегистрировано девять кандидатов на пост президента Туркменистана. Своих кандидатов выдвинули три политические партии. Шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Голосование завершится в 19:00 (20:00 по времени Нур-Султана).

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туркменистан
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