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    В Туркменистане открыли первый «умный» город Аркадаг

    30 Июня 2023, 05:23

    АШХАБАД. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В четверг стартовали масштабные торжества в честь открытия первого в Туркменистане «умного» города Аркадаг при участии президента Сердара Бердымухамедова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Строительство Аркадага, расположенного в 30 километрах юго-западнее Ашхабада, началось в 2019 году. В церемонии закладки принимал участие председатель Халк Маслахаты (Верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    Аркадаг будет первым «умным» городом в стране с экологически чистым транспортом (электробусами и электромобилями), «умными» парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т. д.

    В новом городе на территории более 1000 га будут проживать свыше 70 тысяч человек. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий. Дома в Аркадаге оснащены тепловым покрытием, регулирующим температуру внутри в зависимости от времени года.

    На данный момент построено шесть медицинских учреждений. В дальнейшем будет создана широкая сеть больниц, включающая Центр охраны здоровья матери и ребенка.

    Также город обеспечен 25 административными зданиями. Построено 11 культурно-развлекательных центров.

    В Аркадаге возведено 258 жилых домов, каждый из которых будет оснащен «умными» технологиями. С их помощью предполагается создать комфортную среду проживания и экономить электроэнергию. Поблизости от жилых комплексов имеются школы, детские сады, другие образовательные учреждения, а также спорткомплексы.

    В образовательных учреждениях города планируется внедрить IT-решения, в том числе электронную школу, электронную библиотеку и онлайн-систему проведения экзаменов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Центральная Азия Туркменистан Мировые новости
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