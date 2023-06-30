В Туркменистане открыли первый «умный» город Аркадаг

АШХАБАД. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В четверг стартовали масштабные торжества в честь открытия первого в Туркменистане «умного» города Аркадаг при участии президента Сердара Бердымухамедова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Строительство Аркадага, расположенного в 30 километрах юго-западнее Ашхабада, началось в 2019 году. В церемонии закладки принимал участие председатель Халк Маслахаты (Верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Аркадаг будет первым «умным» городом в стране с экологически чистым транспортом (электробусами и электромобилями), «умными» парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т. д.

В новом городе на территории более 1000 га будут проживать свыше 70 тысяч человек. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий. Дома в Аркадаге оснащены тепловым покрытием, регулирующим температуру внутри в зависимости от времени года.

На данный момент построено шесть медицинских учреждений. В дальнейшем будет создана широкая сеть больниц, включающая Центр охраны здоровья матери и ребенка.

Также город обеспечен 25 административными зданиями. Построено 11 культурно-развлекательных центров.

В Аркадаге возведено 258 жилых домов, каждый из которых будет оснащен «умными» технологиями. С их помощью предполагается создать комфортную среду проживания и экономить электроэнергию. Поблизости от жилых комплексов имеются школы, детские сады, другие образовательные учреждения, а также спорткомплексы.

В образовательных учреждениях города планируется внедрить IT-решения, в том числе электронную школу, электронную библиотеку и онлайн-систему проведения экзаменов.