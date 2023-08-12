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    В Туркестанской области задержана подозреваемая в убийстве пропавшего мужа

    12 Августа 2023, 13:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа в полицию Сарыагашского района Туркестанской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что два дня назад без вести пропал ее брат. На поиски 38-летнего пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана жительница района, подозреваемая в убийстве своего мужа после семейной ссоры.

    Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

    Семья, где произошла трагедия, на учете в органах внутренних дел не состояла и по семейным конфликтам ранее не обращалась.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК «Убийство» и выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область Происшествия Криминал полиция
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