В Туркестанской области задержана подозреваемая в убийстве пропавшего мужа

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа в полицию Сарыагашского района Туркестанской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что два дня назад без вести пропал ее брат. На поиски 38-летнего пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана жительница района, подозреваемая в убийстве своего мужа после семейной ссоры.

Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Семья, где произошла трагедия, на учете в органах внутренних дел не состояла и по семейным конфликтам ранее не обращалась.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК «Убийство» и выясняются все обстоятельства произошедшего.