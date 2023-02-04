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В Туркестанской области задержан фармацевт, продавший более 300 таблеток трамадола

4 Февраля 2023, 13:37
В Туркестанской области задержан фармацевт, продавший более 300 таблеток трамадола

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники УПН департамента полиции Туркестанской области выявили факт незаконной реализации трамадола в одной из аптек города Шардары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

«Фармацевт задержан. Установлено, что житель города Шардара за 30 тысяч тенге продал 340 таблеток трамадола без рецепта. Данный факт зарегистрирован в КУИ Шардаринского РОП», - комментирует заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

Собранные материалы будут переданы в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия решения, предусмотренного частью первой стать 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий».

Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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