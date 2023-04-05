В Туркестанской области выявили 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Таможенными постами департамента государственных доходов по Туркестанской области были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге. Конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 дизельного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

«В соответствии с приказом министра энергетики Республики Казахстан» от 20 января 2023 года № 21, заместителя Премьер-Министра - министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 49, министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 31 и председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 40/қе-қа, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», - напомнили в ведомстве.

Болат Акчулаков, возглавлявший ранее Министерство энергетики, а ныне - советник Президента РК, ранее сообщал о том, каков оборот «серого» экспорта казахстанского бензина и дизтоплива в соседние страны. Также Минэнерго информировало, что в этом году Казахстан может столкнуться с дефицитом дизтоплива до 850 тысяч тонн, одна из главных причин которого - контрабандный вывоз горючего в соседние страны из-за его дешевизны. В Минэнерго также сообщили, какие меры предпринимают в Казахстане для защиты от перепродажи удешевленного дизтоплива. В то же время Болат Акчулаков заявил о том, что никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта в решении проблемы теневого вывоза ГСМ. Поэтому в Казахстане намерены повысить цены на бензин и дизельное топливо.

В Минэнерго также ответили на вопрос касательно влияния повышения цен на бензин и дизтопливо на продукты питания и другие товары и услуги.



