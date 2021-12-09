НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области введены в эксплуатацию две суперсовременные газоизмерительные станции. Об этом сообщила пресс-служба национальной компании «КазТрансГаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ввод в эксплуатацию новых станций «Жетысай» и «Шардара» позволит повысить точность измерения учета газа, поступающего из Узбекистана в Казахстан. Кроме того, современное оборудование станций позволяет контролировать качественный состав газа и своевременно определять химические элементы, агрессивно влияющие на металл газопроводов. Одной из главных задач для национальной компании КазТрансГаз является увеличение надежности и мощности отечественной газотранспортной системы. К 30-летию Независимости Казахстана газовики вносят свой вклад в укрепление независимости страны, в обеспечение ее энергетической безопасности.
Однако, каким бы современным и технологичным ни было оборудование, самый ценный ресурс компании «КазТрансГаз» – это люди.
Поэтому, по соседству с газоизмерительными станциями, построены вахтовые городки, где для работников созданы максимально комфортные условия труда и быта. Вернувшись после смены, работники могут отдохнуть в спокойной, комфортной обстановке», – говорит технический директор АО «Интергаз Центральная Азия» Серикхан Байзаков.