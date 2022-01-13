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    В Туркестанской области ветераны посетили блокпост

    13 Января 2022, 21:36

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе ветераны боевых действий в Афганистане, участники событий на таджикско-афганской границе и в Нагорно-Карабахском конфликте, побывали на блокпосту, установленном на границе между Сарыагашским и Келесским районами и встретились со стражами порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Они оказали сотрудникам полиции, находящимся на передовой, моральную поддержку и доставили продукты питания.

    Также ветераны отметили, что в такое трудное время они вместе с народом поддерживают все решения, принятые Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

    Как известно, что с момента объявления чрезвычайного положения в стране началось создание отрядов «Халық сақшысы». С этой целью отряд создали и в Келесском районе. Насчитывающий более 100 человек, отряд дружинников совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят разъяснительную работу среди населения в целях сохранения общественного спокойствия в аулах и сельских округах.

    В свою очередь, полицейские Келесского района рекомендуют местным жителям соблюдать комендантский час и оставаться дома с семьей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК ЧП-2022
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