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    В Туркестанской области ведутся раскопки ставки Абылай хана - Ханкорган

    13 Июня 2019, 19:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане и Кентау взяты на учет 338 историко-культурных объектов. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Малик Отарбаев, передает корреспондент МИА Казинформ.

    В 2018 году были проведены реставрационные работы на мавзолеях Ахмета Яссауи и Арыстан бап, а также на мечети-медресе Аппак ишана. Велись раскопки городищ Отырар, Сауран, Культобе, Шойтобе, Ханкорган. Кроме того, велись научно-исследовательские работы на объекте Танбалы тас, имеющем большое значение для истории нашей страны, расположенном в Созакском районе. На территории городов Туркестан и Кентау, с целью взятия на учет историко-культурных объектов, были проведены комплексные научно-исследовательские работы. По их результатам были заново определены и взяты на учет 338 объектов историко-культурного наследия - 311 археологических и 27 архитектурных, - сказал М.Отарбаев на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, в 2019 году, за счет средств республиканского бюджета, ведутся реставрационные работы на мавзолее Ахмета Яссауи и мечети-медресе Аппак ишана в Байдибекоском районе, а также ведется работа по восстановлению ворот городища Отырар. В текущем году за счет средств местного бюджета планируется провести раскопки городища Ханкорган в Сайрамском районе, которое было ставкой Абылай хана.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру
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