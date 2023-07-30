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    В Туркестанской области увеличивают площади саксаула против опустынивания

    30 Июля 2023, 16:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области увеличивается площадь саксаульских лесов. В прошлом году отырарские лесники посеяли семена саксаула на 5700 гектарах, а в этом году территория уже превращается в зеленый оазис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Защитники природы решили максимально расширить саксаульскую долину. В период с 2022 по 2023 годы было высажено 4 643 600 саженцев саксаула, которые выделили из местного семенного хозяйства.

    «Сейчас вырубать и продавать саксаул запрещено. За эти нарушения предусмотрена административная ответственность. В настоящее время на строгом контроле работников лесного хозяйства находится профилактика и других правонарушений», — сказал руководитель отдела лесов и особо охраняемых природных территорий областного управления Хамит Жорабаев.

    В Отырарском районе с его резким континентальным климатом ведется комплексная работа по восстановлению лесов в больших объемах.

    «В соответствии с Комплексным планом, на землях лесного фонда учреждения в 2021-2025 году планируется высадить более 41 миллиона саженцев деревьев на площади 33 тысячи га. В период с 2021 по 2023 годы на площади 11 тысяч га высажено 14 млн саженцев саксаула. План посева полностью исполнен. В этом году, по плану, посев семян саксаула придется на осенний сезон. Средняя приживаемость лесных насаждений за последние годы составила 70-75 процентов. В соответствии с действующими нормативами, средняя устойчивость на землях лесного фонда Туркестанской области установлена на уровне 50 процентов, – говорит инженер по охране и инспектированию лесов учреждения Багдаулет Танатулы.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область Экология
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