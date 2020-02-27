В Туркестанской области угрозы наводнения нет - ДЧС

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день паводковая ситуация на территории Туркестанской области стабильная и находится под постоянным контролем. Для населения региона угрозы никакой нет. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Нургали Жунусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

«В области из-за благоприятных погодных условий и своевременного качественного выполнения мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, в 2019 году не произошли паводковые ситуации. В настоящее время ведется ежедневный мониторинг водохранилищ и рек. На сегодняшний день на Шардаринском водохранилище - 4185 млн. м3 воды. А на Коксарайском контрегуляторе накоплен запас воды - 1061,88 млн.м3., наполняемость составляет 35%», - сказал Нургали Жунусов.

Стоит отметить, что на территории области расположено 40 водоемов. Из них 18 водоемов находятся в республиканской собственности; 17 водоемов - в городской, районной коммунальной собственности; 5 водоемов - в частной. Безнадзорных водоемов нет. В низовье реки Сырдарья идет сброс воды 66 м3/сек.

«В целом по области средняя наполняемость водохранилищ составляет 45-50%. На сегодняшний день в русле реки идет нормальный поток воды, нет опасности для прибрежных населенных пунктов», - сказал начальник департамента. Что касается противопаводковых мероприятий, установлено головное перекрытие каналов от реки Сырдарьи, изготовлено 53 тонны песка с покрытием, 584 - кровли, 4622-кровати, 36 тыс. койко-мест. Кроме того, проведены берегоукрепительные и руслоукрепительные работы на реках 26,9 км, построено 29,9 км защитных дамб. Кроме того, произведена механическая очистка 25,2 км каналов, очищены от мусора 400 км арычных каналов.