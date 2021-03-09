В Туркестанской области стартовал весенний призыв в армию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полным ходом идет весенняя призывная кампания. Уже с первого марта граждане, достигшие 18 лет, в местных органах военного управления по месту жительства проходят медкомиссию, тесты и собеседование. Из области весной этого года запланировано призвать около 2 тысяч новобранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

К концу первой недели марта 25 юношей отправились для выполнения своего конституционного долга. Для этого они прошли заседание призывной комиссии.

Как отметил начальник департамента по делам обороны Туркестанской области полковник Нурмаханбет Дюсебаев, молодежь региона активно проявляет интерес к воинской службе, за счет чего возникает серьезная конкуренция, и только лучшие смогут попасть в армию.

«В ближайшее время в армию мы отправим около 2 тысяч юношей из нашей области. Это не маленькая цифра, но мужчины нашего региона всегда стоят на передовой в плане рвения в армию, поэтому я твердо верю, что мы своевременно и качественно выполним наш весенний план», - сказал он.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди призывников и должностных лиц, для усиления профилактических мер в сборных пунктах размещены медицинские посты. В составы медицинских комиссий включены врачи-инфекционисты.

Перед убытием молодого пополнения в воинские части в обязательном порядке проводится лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР-исследований. А после прибытия в часть молодежь изолируют на двухнедельный карантин. Во время карантина проводятся медицинское обследование и социально-психологическое изучение.

Также важным нововведением является расширение категории призывников, имеющих право на отсрочку. Теперь отсрочка будет предоставлена дополнительно: педагогам на весь период их работы, а также лицам, проходящим обучение в образовательных учреждениях правоохранительных органов.