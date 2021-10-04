В Туркестанской области стартовал IV республиканский конкурс «Караван милосердия»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Караван милосердия», который проходит в четвертый раз в этом году, направлен на выявление людей, близких к благодетелям, оказание помощи нуждающимся, укрепление нравственных ценностей, таких как доброта, гуманизм. Конкурс ежегодно выявляет неравнодушных людей, меценатов и настоящих патриотов, внесших весомый вклад в развитие Казахстана. Об этом на брифинге сообщила председатель Ассоциации деловых женщин Туркестанской области Инара Намазбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Конкурс проводится Фондом Нурсултана Назарбаева, Ассоциацией деловых женщин Казахстана, лечебно-оздоровительным комплексом «Окжетпес», Агентством «Хабар» и телеканалом «КТК». В нем могут участвовать физические и юридические лица, которые вносят вклад в решение социальных, общественных вопросов и мотивируют других своим благородным делом.

«На конкурсе лауреаты будут определены по нескольким номинациям. Так, номинация «Асар» вручается тем, кто осуществляет благотворительную деятельность, направленную на сохранение народных традиций. А номинация «Туған жер» - это образование, экология и благоустройство, реставрация культурных объектов, благотворительность для жителей родного края. Номинация «Храброе сердце» - присуждается людям, проявившим мужество и самоотверженность. Номинация «Мейірім жолы» - будет присуждена тем, кто в течение определенного периода времени оказывал постоянную безвозмездную помощь», - сказала Инара Абдигаппаровна.

Кроме того, председатель группы «Жас қанаттар» Ассоциации деловых женщин Туркестанской области Насиба Атаева, принявшая участие в брифинге, остановилась на других номинациях.

«Номинация «История благотворительности» - присуждается журналисту или творческому коллективу за лучшее освещение социальных проблем. А номинация «Детское сердце» - за проявленные в экстремальной ситуации мужество и героизм и участие в благотворительной деятельности присуждается детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, номинация «Жануарға мейірім» присуждается тем, кто защищает животных, помогает их содержать, пропагандирует доброту и милосердие в отношении животного мира»,- сказала Насиба Сабыржановна.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября 2021 года.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно найти на сайтах www.fnn.kz, www.businesswomen.kz.