В Туркестанской области собрано 90% хлопка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году хлопковые культуры засеяны на площади 125,8 тыс. га. На сегодняшний день уборочная кампания завершена на 90%, собрано 298,7 тыс. тонн хлопка-сырца. Урожайность составила 24,3 центнера с гектара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Более половины всего «белого золота» собрано с участием около 500 комбайнов.

Заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев посетил КХ «Туран», расположенное в населенном пункте Карашык города Кентау для ознакомления с ходом сбора хлопчатника в регионе. На посевных площадях хозяйства активно применяют технологию капельного орошения. Во время визита заместитель акима области также ознакомился с деятельностью семейной фермы.

«В настоящее время ведется диверсификация посевных площадей. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение цен на хлопок-сырец. В результате средняя цена за тонну продукции составляет 160-165 тыс. тенге. В свою очередь это положительно влияет на улучшение социально-экономического положения 125 тыс. человек, занятых в 15 тыс. агроформированиях, занимающихся выращиванием хлопчатника», - отметил Улан Тажибаев.

Отметим, по сбору урожая хлопка в регионе лидируют Ордабасинский и Мактааральский районы. Приемкой хлопка-сырца занимаются 166 приемных пунктов 18 хлопкоперерабатывающих заводов. Для господдержки хлопководства на весенне-осенние полевые работы выделено 76,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по ценам, ниже рыночных - на 16-18 тенге за литр. Кроме того, 30 тыс. сельхозпроизводителей получили субсидирование и государственную поддержку, субсидировано 50% расходов на минеральные удобрения и биоагенты, применяемые против вредителей.

Кроме того, выплачено 1,2 млрд тенге инвестиционных субсидий на покупку 881 единицы сельхозтехники стоимостью 6 млрд тенге.