Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    В Туркестанской области собрано 90% хлопка

    7 Ноября 2020, 19:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году хлопковые культуры засеяны на площади 125,8 тыс. га. На сегодняшний день уборочная кампания завершена на 90%, собрано 298,7 тыс. тонн хлопка-сырца. Урожайность составила 24,3 центнера с гектара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Более половины всего «белого золота» собрано с участием около 500 комбайнов.

    Заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев посетил КХ «Туран», расположенное в населенном пункте Карашык города Кентау для ознакомления с ходом сбора хлопчатника в регионе. На посевных площадях хозяйства активно применяют технологию капельного орошения. Во время визита заместитель акима области также ознакомился с деятельностью семейной фермы.

    «В настоящее время ведется диверсификация посевных площадей. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение цен на хлопок-сырец. В результате средняя цена за тонну продукции составляет 160-165 тыс. тенге. В свою очередь это положительно влияет на улучшение социально-экономического положения 125 тыс. человек, занятых в 15 тыс. агроформированиях, занимающихся выращиванием хлопчатника», - отметил Улан Тажибаев.

    Отметим, по сбору урожая хлопка в регионе лидируют Ордабасинский и Мактааральский районы. Приемкой хлопка-сырца занимаются 166 приемных пунктов 18 хлопкоперерабатывающих заводов. Для господдержки хлопководства на весенне-осенние полевые работы выделено 76,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по ценам, ниже рыночных - на 16-18 тенге за литр. Кроме того, 30 тыс. сельхозпроизводителей получили субсидирование и государственную поддержку, субсидировано 50% расходов на минеральные удобрения и биоагенты, применяемые против вредителей.

    Кроме того, выплачено 1,2 млрд тенге инвестиционных субсидий на покупку 881 единицы сельхозтехники стоимостью 6 млрд тенге.

    Автор:

    Туркестанская область Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане