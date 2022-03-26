В Туркестанской области разработан план развития бариатрической хирургии

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – При поддержке управления общественного здоровья Туркестанской области профессор медицинского университета Астана, председатель общества бариатрических хирургов РК Орал Оспанов провел мастер-класс в центральной городской больнице Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Операции были проведены пациентам в возрасте от 35 до 55 лет. Операции выполняются пациентам, страдающим от ожирения, с целью улучшения здоровья, лечения и профилактики сопутствующих ожирению заболеваний и улучшения качества жизни пациентов.

Во время операции желудок делят на малую и большую части. Желудочный мешок может принимать очень небольшое количество пищи, таким образом, происходит быстрое насыщение. Параллельно с этим происходит обход тонкой кишки, так что пищеварительные соки из желчного пузыря и поджелудочной железы встречаются с пищей намного позже.

В результате нормализуется вес больных, стабилизируются обменные процессы.

Среди первых пациентов были и жители других регионов.

После операции больные проходят лечение в стационаре в течение четырех-пяти дней. Первые результаты, то есть снижение веса, нормализация обмена веществ, ощутимы в течение месяца после операции.



