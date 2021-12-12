Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    В Туркестанской области проверили ход строительства тоннеля

    12 Декабря 2021, 18:45

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области проверили ход строительства подземного автомобильного тоннеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Представителями Всемирного банка, Комитета автомобильных дорог и АО НК «КазАвтоЖол» Туркестанского областного филиала осуществлен совместный выезд на участок реконструкции тоннеля автодороги республиканского значения «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» 593-632 км (пос. Шакпап Баба).

    Во время встречи представители были ознакомлены с ходом работ и текущей ситуацией на объекте.

    Автомобильные дороги республиканского значения «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» 593-632 км - одна полоса тоннеля 840 метров открыта. В настоящее время завершены бетонные работы, ведется строительство дренажной системы.

    До открытия второй полосы осталось 340 метров. Проект полностью будет сдан в эксплуатацию 2022 году.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус