В Туркестанской области проголосовало около 73 тысяч членов партии «Nur Otan»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области завершился этап голосования праймериз. Жители региона проявили большой интерес к внутрипартийному отбору партии «Nur Otan». Из 78262 членов партии свой выбор сделали около 73 тысяч (93,2 %), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

62990 партийцев проголосовали в онлайн режиме, а около 10 тысяч – с помощью бумажных бюллетеней. Для участия в праймериз было зарегистрировано 1144 кандидата, до решающего этапа дошли 1076. В третий день голосования, то есть 3 октября, в области открылось 209 мест для голосования. В 170 из них голосование прошло онлайн, в 39 – с помощью бумажных бюллетеней. На всех пунктах были строго соблюдены карантинные требования, большое внимание уделялось безопасности здоровья избирателей.





За кандидатов проголосовали аким области У. Шукеев, акимы всех городов и районов. Каждый голос сразу же отражался в информационной системе «Праймериз».





По словам первого заместителя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсена Тажибаева, праймериз – это возможность привлечь в партию новых лидеров, открыть новые имена.

«Во всех 16 городах и районах Туркестанской области хорошо поработали филиалы партии, организационные комитеты. Большую работу проделал и областной филиал. Были созданы все необходимые условия для проведения публичных дебатов, проведения агитационной кампании. Много новых имен. Считаю, что праймериз будет способствовать дальнейшей демократизации общества, развитию гражданского общества, решению актуальных проблем», – сказал он.

Окончательные итоги праймериз станут известны в ближайшее время. Сейчас на республиканском уровне идет подсчет голосов.



