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    В Туркестанской области подвели итоги международного турнира «Turan Fest»

    5 Октября 2021, 09:53

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участниками международного турнира «Turan Fest» было добыто более 22 килограммов рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Международный турнир по рыболовству «Жетиколь» в Отрарском районе Туркестанской области завершился. Уникальное соревнование по ловле рыбы собрало 17 команд со всего Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В Туркестанском регионе соревновались команды из Турции, Азербайджана, России, Венгрии, Узбекистана и Таджикистана.

    Собравшихся из семи стран участников в Жетиколе поприветствовали заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, представители Минэкологии, а также рыбной инспекции. Такие фестивали будут способствовать развитию в регионе сферы туризма, отметил заместитель акима области Сакен Калкаманов.

    Участники турнира плавали на спиннинге на лодке без мотора и ловили рыбу. Фестиваль длился два дня. Победители определялись по весу выловленной рыбы. По итогам международного конкурса Гран-при завоевали костанайцы Дмитрий Мисюк и Сергей Деред. Вес пойманной победителями рыбы составил 6 килограммов 385 граммов. Второе место заняли Данил Коротовский из Нур-Султана и Ренат Кошеков.

    Третье место досталось карагандинцам Ольге и Александру Коровяковым. Ольга Коровякова - единственная женщина-участница, и она является кандидатом в мастера спорта по спортивной рыбалке, имеет 25-летний стаж в этой сфере.

    В целях дальнейшего развития экологического туризма в Туркестане и других регионах Казахстана теперь планируется традиционно проводить международный турнир «Turan Fest». А фестиваль спортивной рыбалки в Туркестане планируется проводить ежегодно. Также здесь намерены организовывать областные и республиканские соревнования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Туризм Акимат Спорт
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