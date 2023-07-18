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    В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки арестован ее отчим

    18 Июля 2023, 14:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки арестован ее отчим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось в Толебийском районе. Судя по сообщениям в социальных сетях, отчим насиловал падчерицу в течение трех лет.

    При этом, мужчина даже угрожал падчерице, что сделает видеозапись и распространит в интернете.

    Пресс-служба департамента полиции Туркестанской области по этому поводу сообщила, что в качестве подозреваемого установлен и задержан житель Толебийского района.

    «Полиция ведет досудебное расследование по статье 120 УК РК. В качестве подозреваемого арестован житель Толебийского района. Назначены соответствующие экспертизы. Ход досудебного расследования находится под контролем руководства департамента полиции Туркестанской области», – говорится в официальном сообщении.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Права человека МВД РК Дети полиция
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